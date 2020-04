Come ormai spessissimo accade in questi giorni di quarantena, anche Emma Marrone ha deciso di dedicare un momento ai suoi fan collegandosi in diretta su Instagram. Lo ha fatto assieme allo scrittore Luca Bianchini che l’ha intervistata con il format #50domandesecche. Domande divertenti e spiritose, che hanno divertito molto sia Emma che i fan che li seguivano. Tutto stava procedendo per il meglio finché, sul finale, il commento di un hater ha rovinato il clima conviviale che si era instaurato, facendo venire gli occhi lucidi alla cantante.

“Spero che tu muoia”, sono state le spregevoli parole apparse sullo schermo tra i tanti commenti che arrivavano in diretta. E così, mentre si rideva e si scherzava, appena Emma l’ha notato si è subito incupita. Poi, con la voce tremante, ha replicato: “Occhio che tutto torna! Mi arrabbio perché soprattutto in questo momento non mi sembra proprio il caso di scrivere tali messaggi”, ha spiegato. Quindi ha chiuso sbrigativamente il collegamento con Bianchini ma poi è tornata sull’argomento. “Sono molto dispiaciuta quando leggo questi messaggi orribili, ci sono anche i miei genitori che seguono la diretta… persone proprio brutte. Vorrei incontrarvi come sempre successo, dobbiamo tenere ancora duro, ma quando accadrà sarà un esplosione di gioia talmente forte che ci terrà più uniti. Queste situazioni enfatizzano la bruttezza interiore di certe persone, io spero che questo momento lasci un po di buon senso. Voglio sperare nel cambiamento, dobbiamo renderci conto di cosa siano le cose importanti della vita”.

Poi sulla questione è intervenuto anche suo padre: “Fregatene di quello che scrivono, sono poveracci”, le ha detto durante una telefonata in diretta. Emma Marrone, con occhi lucidi dalla rabbia ha quindi concluso: “Questo per far capire a certe persone, che anche noi abbiamo una famiglia. Ogni tanto ragionate, mio papà e mia mamma guardano i miei post e leggono spesso cose cattive. Mi sono perfino stancata di cancellare i commenti, spero che la gente legga quanto siete brutti dentro”.