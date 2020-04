Complice la reclusione, complice la noia da isolamento, Sandra Milo è sbarcata su Instagram. Il primo post dell’attrice 87enne? Un accorato appello sugli uccelli. Sandrocchia è preoccupata per il destino di passerotti, pettirossi e rondini che, a suo dire, si vedono sempre con più difficoltà sui cieli delle nostre città.

“Salve, non avrei mai pensato un giorno di essere qua in un video a parlare con voi… di uccelli”, ha debuttato l’attrice. “Poi in un momento così tragico, drammatico e difficile come quello che stiamo attraversando. Però esistono anche dei problemi minori. Ci sono nelle nostre città ci sono tanti gabbiani, piccioni, cornacchie. Ma vi siete accorti che non passano più i passerotti, i pettirossi, le rondini. Dove sono finite? Io penso che siano i loro fratelli più grandi a mangiarseli. La cosa mi addolora molto. Mi mancano i passerotti, i loro cip cip. Le rondini che tornavano in primavera e annunciavano il cambiamento. Vogliamo fare qualcosa per risolvere questo che è un problema piccolo, ma è un problema?”.

Tempo poche ore e il video è diventato virale sui social con migliaia di condivisioni. Anche la figlia, Debora Ergas, giornalista della Rai, ha commentato: “Scatenata”. E ha aggiunto un aneddoto curioso. “Ieri sera mi ha chiamato mia madre. Ci sei su Facebook? Sì mamma perché? Perché volevo dirti che ho aperto il mio profilo. A 87 anni, ci voleva il Covid-19 per convincerla ad informatizzarsi. Love love love”.