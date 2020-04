“Sono tutt’altro che infrequenti i casi in cui la dismissione del virus a livello dei secreti respiratori va avanti per settimane”. Lo ha spiegato Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco, durante l’ultima puntata di Sono le Venti in onda ieri sul Nove. Finora, le indicazioni dell’Oms prevedono che dopo 15 giorni dagli ultimi sintomi l’infezione da Covid-19 sia esaurita: “Evidentemente non è così – precisa Galli – e non è così in una quantità di casi, ahimè, che stanno emergendo un po’ ovunque. Ed è evidente che queste persone continueranno a essere potenzialmente contagianti fino al giorno in cui finalmente il virus si sarà stancato di replicare”

