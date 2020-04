Siamo in Friuli-Venezia Giulia, a Grado e a riportare la vicenda è Il Piccolo

Ha fatto la spesa undici volte in un giorno solo. E la polizia locale le ha fatto una contravvenzione da 280 euro. Protagonista della storia una donna anziana. Siamo in Friuli-Venezia Giulia, a Grado e a riportare la vicenda è Il Piccolo. Stando al racconto, i vigili avevano notato la signora e dopo il secondo avvistamento le avevano detto di rimanere a casa. Ma a niente è servito. La donna è uscita di nuovo e non una volta: all’undicesimo avvistamento, gli agenti hanno deciso di sanzionarla.