“Il triangolo no”, cantava Renato Zero, sapendo che invece non sarebbe mai passato di moda. Così Clizia Incorvaia ha affrontato in tv Grazia Sepe che ha dichiarato di essere amante del suo ex (non ancora ufficialmente), Francesco Sarcina, quando ancora era sposato. Il tutto è accaduto davanti alle telecamere di Live – Non è la D’Urso. E il leader de Le Vibrazioni sembra non aver gradito, stando a quello che ha scritto su Istagram: “Volevo solo dirvi grazie bella gente. Vi leggo e siete stupendi, perché mi fate capire quanto sia importante il mio operato e mi date un sacco di forza per non cedere e non cadere ai continui attacchi puerili e diffamatori”. Poi, un sempre velato riferimento a quanto accaduto in tv: “Almeno io non lo faccio pubblicamente, me ne occupo seriamente in privato”.

