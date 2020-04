Per chi non avesse ancora visto la quarta stagione (spoiler) de La Casa di Carta (spoiler) è bene non leggere questo articolo (spoiler), anche se incuriositi dal titolo (spoiler). Il pezzo contiene infatti uno spoiler grosso come un grattacielo, magari non si era capito. Perché il racconto dell’ultima scena girata da Alba Flores, alias Nairobi, uno dei personaggi più amati della serie spagnola, sottende una soffiata: il suo personaggio non ci sarà più. E appena finito di girare quei pochi minuti che hanno fatto piangere migliaia di spettatori, anche Alba ha pianto, con un bellissimo mazzo di fiori in mano regalatole dalla produzione: “Non vi dimenticherò mai. Qui sono cresciuta come attrice e come persona. Vi devo tutto”, ha detto tra gli applausi. Ne “La Casa di Carta – Il Fenomeno“, un doc sul backastage disponibile su Netflix, è visibile questa come tante altre scene che piaceranno ai fan e a chi ha visto la quarta stagione.

