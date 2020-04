Il coreografo Derek Deane, confidente e amico della defunta principessa Diana, racconta al settimanale in edicola come il Principe di Galles avesse brevemente tradito la giovane sposa con sua sorella più anziana

Carlo tradì Lady D. ed ebbe un breve flirt con la sorella Sarah. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, il coreografo Derek Deane, confidente e amico della defunta principessa Diana, racconta come il Principe di Galles avesse brevemente tradito la giovane sposa con sua sorella più anziana, Lady Sarah McQuorcodale. “Poco tempo dopo il matrimonio Diana mi confessò: ‘Non avrei mai dovuto sposare Carlo, mi hanno convinto esasperandomi di parole”, ha affermato Deane ricordando il magniloquente matrimonio del 1981 trasmesso in diretta mondiale. Ed è attorno a quei giorni che si sarebbe consumato il breve flirt con Sarah, che poi Carlo avrebbe occultato allontanando la donna in quanto troppo incline a parlare coi media. Lady Diana secondo Deane, avrebbe avuto anche uno scontro con Camilla, storica amante del Principe di Galles. Quest’ultima le avrebbe chiesto di farsi di parte, ma Lady D. resistette fino al divorzio nel 1996 solo per i figli, William e Harry. Deane spiega infatti che fu solo l’amore che provava per loro due a fermarla ad un passo dal suicidio.