“A Milano oggi saranno distribuite 120mila mascherine ai medici di base, ovvero 120 a medico”. Lo annuncia in un video messaggio sul suo profilo Facebook il sindaco di Milano, Beppe Sala. “La Regione ha distribuito il suo stock di 3 milioni di mascherine ai Comuni lombardi – spiega il primo cittadino -. A Milano ne ha date 120mila, onestamente meno in proporzione al numero di abitanti e quante ce ne spetterebbero, ma ne stiamo acquisendo altre in giro per il mondo. E’ chiaro che il mio obiettivo è darle a tutti. Queste prima 120mila le diamo ai medici di base e ai loro pazienti. I medici di base sono circa mille, quindi 120 a medico. Le portiamo oggi con la polizia locale e i medici sapranno chi ha bisogno e a chi darle”

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore MANI PULITE 25 ANNI DOPO di Gianni Barbacetto ,Marco Travaglio ,Peter Gomez 12€ Acquista