Secondo gli utenti della piattaforma, la tiktoker si sarebbe affidata a una tecnica di disegno temporanea, come l'hennè

Dopo i fanclub, i meme e le fanfiction, ora Giuseppe Conte è diventato anche un tatuaggio. Una tiktoker ha pubblicato un video su TikTok con il volto del premier stampato sul suo braccio. Immancabile la scritta “andrà tutto bene”, che è diventata un po’ il mantra del periodo. Il suo nome è Bianca Vitale e si definisce una “tatuatrice in quarantena”. Infatti, quando non pubblica video sulla piattaforma di lip-sync, lavora in un centro di tattoo a Caserta.

Insomma, Bianca è una “bimba di Conte”. Talmente tanto da voler il premier sul suo braccio. “Mi stanno arrivando un sacco di messaggi tipo ‘Ma sei pazza?’. Ragazzi, amore è follia. Se non fai follie per amore, non ami davvero. Sono io scema o chi ostacola l’amore?”, ha detto la ragazza su Instagram, a mo’ di provocazione, dopo che il video aveva superato le 800mila visualizzazioni.

Ma c’è chi mette in dubbio la veridicità del tatuaggio. Secondo gli utenti della piattaforma, la tiktoker si sarebbe affidata a una tecnica di disegno temporanea, come l’hennè, solo per fare uno scherzo ai suoi genitori. “Mamma questo diventa virale, ora divento famosa”, aveva detto nel video incriminato su TikTok. Detto, fatto.