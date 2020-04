Dove trascorre il suo isolamento Rocco Siffredi? Ebbene Roberto Alessi l’ha intervistato e il re dell’hard gli ha raccontato come trascorre le sue giornate nella sua magione a Budapest, in Ungheria. Ovviamente anche per lui stop forzato dell’attività: “… Non ci sono molto abituato, o meglio mi era capitato solo un’ altra volta, quando sono andato all’ Isola dei Famosi, e per 15 giorni non ho schiacciato chiodo. Mai stato così compresso ieri come oggi“, ha raccontato nell’intervista pubblicata su Libero. Rocco si trova con la moglie Rosa e i due figli. È proprio in Ungheria che il pornoattore gira i suoi film ed è lì che si trova la sua Accademia per aspiranti attori hard.

