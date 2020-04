Il tenore è intervenuto in collegamento nell'ultima puntata di Domenica In e a Mara Venier ha raccontato di star trascorrendo l'isolamento a Kiev

Il tenore Vittorio Grigolo è intervenuto in collegamento nell’ultima puntata di Domenica In e a Mara Venier ha raccontato di star trascorrendo l’isolamento a Kiev, in Ucraina, con la fidanzata Stefania Seimur e di essere in pensiero per i suoi genitori, che vivono a Lugano, in Svizzera. “I miei genitori, con me, vivono a Lugano quindi sentiranno la mancanza perché al piano di sotto non c’è nessuno che fa casino. Non ci vediamo da molto”, ha raccontato Grigolo.

“In questo momento difficile, capisco quanti genitori e figli sono separati, ma soprattutto la difficoltà e il peso che noi giovani, nei confronti dei nostri genitori anziani, abbiamo nel non poterli vedere ma, soprattutto, nel vederli possiamo arrecare un dolore a noi stessi, perché – ha spiegato il tenore – non sappiamo se abbiamo il virus, se possiamo portare addirittura la morte ai nostri cari, è un pensiero pesante, molto difficile da superare e io l’ho superato con una piccola poesia che ho scritto”.

Al suo fianco c’era la fidanzata che ha parlato della romantica proposta di matrimonio che Grigolo le ha fatto in diretta tv lo scorso dicembre: “Non mi aspettavo niente – ha detto la ballerina -. Sono scappata dopo, dietro le quinte, e ho detto ‘ma perché nessuno mi ha detto niente?’”. Una proposta che Stefania Seimur non si sarebbe mai aspettata di ricevere in quel contesto: “È stata una sorpresa fino alla fine”, dice la ballerina. “Siamo arrivati in prova e per me era una giornata normalissima, di riprese. Eravamo agitati, a provare con il ballerino – ha rivelato – e poi è accaduto, mi ha colpito veramente”, ha concluso.