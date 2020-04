“Piacenza: maledetto covid, ti sei portato via la mia mamma, io mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata (ora guarita) ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto. È guarito. Vaff coronavirus“. Queste le parole scritte da Fiordaliso su Twitter“. Con questo tweet Fiordaliso aveva comunicato ai suoi follower di aver perso la madre a causa del coronavirus. E ieri sera, ospite di Live – Non è la D’Urso, ha raccontato il suo dramma: “Non so chi si è ammalata per prima, se io o la mamma. L’ho accudita per 5 giorni, poi è andata in ospedale e io non l’ho più vista. Per me è molto difficile da raccontare. Mia mamma per 11 giorni non l’ho sentita. Poi mi è arrivata una telefonata, era mia mamma che mi ha detto “Sto morendo”. Scusa, mi ero promessa di non piangere ma non ce la faccio. Sono qui per dire di stare a casa. I tuoi cari non li puoi accompagnare negli ultimi istanti della loro vita, è terribile”. Così, piangendo, Fiordaliso ha continuato: “Mia mamma aveva 85 anni, mio padre ne ha 91 ma è la mia mamma, è troppo crudele. Non le ho neanche potuto dire addio“.

