Con la regina Elisabetta isolata nel castello di Windsor, il principe Carlo risultato positivo al tampone e Harry fuori dai giochi, a William e Kate è toccato prendere in mano le redini e rappresentare la Famiglia Reale in queste difficili settimane di emergenza coronavirus. I Duchi di Cambridge sono andati così il 20 marzo scorso a far visita alla sede dell’NHS 111, il servizio di primo soccorso che raccoglie le chiamate di emergenza, e poi il primo aprile hanno visitato due ospedali di Londra per sostenere medici e infermieri. Poi però gli è arrivata la notizia che uno degli operatori sanitari incontrati proprio durante quell’ultima visita è deceduto per complicazioni da Covid-19.

Come riporta il quotidiano britannico Express, il sanitario deceduto lavorava nel Queen’s Hospital di Burton, struttura visitata da William e Kate motivo per cui sono in corso indagini per escludere un possibile contagio dei Duchi. Intanto però, William e Kate hanno confermato il loro impegno a sostegno dell’Sistema Sanitario britannico durante questa pandemia anche se questo dovesse significare farlo attraverso un telefono perché le visite potrebbero diventare presto troppo rischiose.