State trascorrendo questi giorni di quarantena chiusi in casa con il partner e iniziate ad annoiarvi? O siete da soli e sentite la mancanza di compagnia? Provate allora a dare un’occhiata ai consigli di Gwyneth Paltrow, la star hollywoodiana che ha pubblicato un lungo e dettagliato articolo sul suo sito di e-commerce Goop dal titolo eloquente “I migliori vibratori per il piacere da solisti o per i giochi con il partner“ in cui propone una serie di sex toys e pratiche da provare in questi giorni di isolamento e convivenza forzata a causa del coronavirus per far fronte a frustrazioni sessuali, calo della libido e qualsiasi altra problematica legata al’intimità di coppia.

Dopo esser diventata virale con la sua fantomatica “candela all’aroma di vagina” questa volta Gwyneth propone vibratori di ultima generazione e promette grandi gioie ai suoi lettori. Dal Nova We-Vibe a forma di coniglio in vendita suo suo sito a 149 dollari, al super silenzioso The Womanizer da 199 dollari, l’attrice premio Oscar racconta di averli provati tutti personalmente e nell’articolo, corredato da immagini decisamente esplicative, dà consigli e istruzioni dettagliate per ottenere il massimo del piacere in quarantena. Gwyneth ci mette anche la faccia, pubblicando sul suo profilo Instagram anche uno spot promozionale proprio sui vibratori in vendita sul suo sito, in cui la si vede armeggiare con uno dei modelli.

Eppure, solo pochi giorni fa, lei stessa aveva ammesso che questa quarantena le stava creando non pochi problemi di intimità con il marito, con il quale era solita vivere in case separate. In una diretta su Instagram, aveva svelato di essere sessualmente frustrata perché si era ritrovata all’improvviso a vivere con il marito Brad Falchuk e con i figli adolescenti Apple, 15 anni e Moses, 13 anni. Che ora abbia svoltato grazie ai sex toys e il suo articolo sia un messaggio di incoraggiamento a chi si trova nella sua stessa situazione?