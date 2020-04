Una festa in appartamento a Primavalle e scatta la denuncia. Si erano riuniti tra parenti e familiari tra le mura domestiche in quartiere di Roma ma sono stati fermati, grazie alla denuncia dei vicini, dalle forze dell’ordine e multati per aver violato il decreto del governo in merito a spostamenti solo se necessari e divieto di assembramento. Secondo quanto riporta Fanpage al centro dell’incontro un pranzo in famiglia a cui hanno partecipato diversi parenti arrivati in automobile da quartieri limitrofi. Il caso scoperto a Primavalle non è l’unico riportato dal bollettino odierno delle autorità preposte al controllo nella capitale. 17mila le verifiche nella giornata di domenica e 79 gli illeciti denunciati. 800 le ispezioni in locali e negozi, 600 i controlli effettuati nei parchi. Tra i 79 denunciati ci sono anche in taxista che girava con la sua auto senza essere in orario di lavoro in zona Aurelia, e un gruppo di persone che si sono ritrovate in un parco nell’area nord della città. La sindaca Raggi ha dichiarato: “Voglio ringraziare tutti gli agenti per il grande lavoro che stanno svolgendo in questi giorni. I controlli continueranno, anche con posti di blocco, per garantire la sicurezza di tutti noi. Ancora una volta dico a tutti i cittadini: restate a casa. È l’unica arma che abbiamo per combattere questo virus. Non abbassiamo la guardia. Insieme ce la faremo”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore