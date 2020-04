La prima storica vincitrice del Grande Fratello, Cristina Plevani, si è lasciata andare ad uno sfogo su Twitter rivelando come – terminata l’ondata di successo portata dal reality di Canale 5 – si sia trovata a fare i conti con la realtà e con la difficoltà di rimanere senza lavoro per colpa del coronavirus. Da anni ormai è lontana dai riflettori, raramente è ospite dei salotti di Barbara d’Urso, e oggi si trova nella stessa situazione di tanti altri italiani, come lei stessa ha raccontato sui social.

“Il mio pensiero costante è il lavoro. Quello che non ho. Dovevo essere assunta part time. Dovevo. Come fai a non pensarci. Non riesco ad essere leggera. Penso al dopo. Soprattutto a quando. Porca puttana”, ha scritto in un tweet. Il suo sfogo è diventato virale sui social dove in tanti hanno confrontato la sua situazione con quella di altri concorrenti del Grande Fratello, così lei è intervenuta per chiarire la questione. “Non ho mai fatto i conti in tasca ai miei ex coinquilini. Io penso a me. Non sono in mutande, ciò non vuol dire che non pensi al mio futuro e mi ponga delle domande e mi preoccupi”, è stata la sua replica.

