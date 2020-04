“Trovo disorientante che la Regione Lombardia abbia deciso con un’ordinanza di rendere le mascherine obbligatorie, mentre il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, dichiara di non indossarle”. Così il Sindaco di Milano, Beppe Sala, nel consueto video per fare il punto sull’emergenza coronavirus. “Se le mascherine allora sono obbligatorie, chi è responsabile della salute dei cittadini provveda a distribuirle perché di mascherine non se ne trovano”.