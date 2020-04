Stando ai tabloid britannici, ci sarebbe stato un chiaro messaggio all'agente della moglie: "Non accetterà nessun ruolo che “in qualche modo possa mettere in cattiva luce la regina Elisabetta, il padre Carlo o il fratello William”

Il principe Harry inizia a dire la sua. O almeno così pare. Stando ai tabloid britannici, ci sarebbe stato un chiaro messaggio all’agente della moglie: “Meghan non accetterà nessun ruolo che “in qualche modo possa mettere in cattiva luce la regina Elisabetta, il padre Carlo o il fratello William”. Così Nick Collins, della The Gersh Agency, dovrà stare bene attento ai progetti che sceglierà per la Markle che sarebbe già stata richiesta come testimonial di liquori, banche e palestre. Proprio il questa direzione va il rifiuto ai Simpson: Meghan avrebbe dovuto doppiare un personaggio in cambio di una donazione a un’associazione ambientalista scelta dalla duchessa di Sussex. Ma Harry ha detto no.