“Tre giorni fa mi hanno rifatto il test ed è risultato negativo e ieri mattina ne ho fatto un altro che è risultato positivo. Quindi ho ancora il coronavirus. Comunque stiamo molto bene e non abbiamo quasi più sintomi”. Così Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala come lui risultata positiva al Covid-19. Ora la compagna del calciatore juventino racconta su Instagram di aver fatto due volte il tampone e di aver avuto due diversi risultati: “Non so bene come funziona. Non so neanche perché prima sia risultato negativo e poi positivo. Credo di aver sentito che se contrai il coronavirus e poi ti fanno un test può risultare un falso negativo. Per questo ne fanno un altro: per assicurarsi che sia negativo al 100%”.

