Laura Pausini è una popstar amatissima in tutto il mondo e tra le tante cose che i fan ammirano di lei c’è la sua schiettezza. La cantante è una che non le manda a dire, nemmeno sui socia. Qualche tempo fa si era lasciata andare a uno sfogo contro quelli che non rispettavano (bisognerebbe scrivere ‘rispettano’, visto che ce ne sono ancora) le regole imposte dal decreto del governo (“Vuoi prendere una boccata d’aria? Apri la finestra e non rompere il caz**”, l’epica frase). Nelle scorse ore invece la Pausini ha risposto a tono a un commento di quelli volgari che spuntano a mazzi su Instagram. Mentre molte starlette sembrano compiacersene, Laura accetta volentieri i complimenti, purché non superino una certa linea. Così, a un commentatore che le ha scritto “belle t….”, ha risposto senza tanti giri di parole: “Arrapato da quarantena“. Brava Laura, fossero tutte così dirette probabilmente Instagram sarebbe un social con meno “esemplari” di “arrapati, da quarantena” e non.