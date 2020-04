Stando a quanto riporta il settimanale Oggi in edicola, il conduttore è pronto a fare pace con la conduttrice: "Io vorrei chiudere questa faccenda: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati anni..."

Litigate, anche molto dure, e querele. Così abbiamo ‘lasciato” Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, per anni insieme a I Fatti Vostri prima che le dispute diventassero troppo accese e che la conduttrice venisse sostituita. Ma stando a quanto riporta il settimanale Oggi in edicola, Magalli è pronto a fare pace con la conduttrice: “Io vorrei chiudere questa faccenda: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale? In ogni caso, ho saputo che sta vivendo un momento difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto”, ha detto il conduttore. E sulla sua trasmissione, una delle poche che continua ad andare in onda in questo periodo ha aggiunto: “Ogni settimana perdiamo un pezzo. Ospiti, pubblico, orchestra, una parte dei tecnici e una parte dei redattori. Rimarrò da solo. Già mi vedo che mi riprendo tenendo la telecamera…”