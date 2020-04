Per un paio di giorni in molti hanno pensato a un pesce d’aprile. E invece no: Bernie Ecclestone, ex boss della Formula 1, sarà padre per la quarta volta. A 89 anni. La moglie numero tre è Fabiana Flosi: 44 anni, brasiliana, avvocato, conosciuta in pista a Interlagos. Il loro primo figlio nascerà in estate: “Speriamo che impari presto a giocare a backgammon”, ha detto Bernie al Sun, aggiungendo “da quando sono in pensione ho avuto molto tempo per fare pratica”. Dopo la fine della sua avventura da patron della Formula 1 tre anni fa, quando ha venduto a Liberty Media, Ecclestone ha comprato una piantagione di caffè, dove vive oggi con Fabiana. Prima di lei, ha sposato Ivy Bamford nel 1952 ed è diventato padre di Deborah: oggi la primogenita del “Supremo” ha 65 anni ed è nonna (quindi Bernie bisnonno). Dopo aver divorziato da Ivy, ha spostato Slavica Radic nel 1984, Tamara e Petra, note frequentatrici del ‘bel mondo’. Ora Fabiana. Bernie in passato si è resto protagonista di affermazioni sulle donne maschiliste a dire poco: “Il ruolo delle donne è quello di stare in cucina, vestite di bianco come tutti gli altri elettrodomestici”. Difficile credere che la terza moglie, avvocata, decida di ‘seguire’ questa idea.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore