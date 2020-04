“Dati positivi, c’è una crescita di 1475, ma abbiamo processato molti più tamponi”, così l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera durante la conferenza stampa per aggiornare sulla situazione coronavirus. “Si è arrestata la crescita, siamo in una fase di stabilizzazione”, ha continuato, ricordando che però non è il momento di abbassare la guardia. “Capisco che è faticoso, sono giornate di sole, ma dobbiamo resistere – ha concluso – bisogna dimostrare di essere capaci di stare in casa con le belle giornate”.

