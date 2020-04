Clizia Incorvaia si è resa protagonista di un’uscita a dire poco fuori luogo. La ex concorrente del Grande Fratello ha risposto a un commento fatto a una foto di sua nonna: “Leggo un commento paradossale sulla foto di mia nonna Maria. Un mitomane che scrive ‘vecchia rifatta’ a mia nonna. Una donna di 85 anni, che lavora da quando ne aveva 8 anni, che ha cresciuto tre figli e che al massimo si concedeva di andare una volta al parrucchiere, lusso che le permetteva nonno Vincenzo… Assurdo! Una che non sa nemmeno cosa sa la chirurgia estetica, che abita a Porto Empedocle e ancora adesso ha cresciuto tutti i nipoti, in estate vivevamo tutti insieme in campagna… lei cucinava per tutti e lo fa ancora la domenica…ma veramente?“. Fin qui tutto bene, anzi più che lecito e giusto rispondere per le rime. Solo che poi la Incorvaia va oltre: “La gente si deve curare, penso sia colpa della quarantena. La quarantena avrà dato alla tesa a qualcuno. Dopo la quarantena è ufficiale, riapriranno i manicomi!”. E poco dopo, resasi conto della gaffe per via delle numerose polemiche scatenate dai follower, si scusa: “Naturalmente sto ironizzando, onde evitare altre polemiche perché la legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi è stata grande cosa. Vabbè sono stanca, devo fare sempre un mea culpa, giustificare tutto… sapete che c’è? Fino a domani non faccio più Instagram story“.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore