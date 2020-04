Tutto inizia da un post del giornalista di Dagospia Alberto Dandolo, che pubblica una foto di Solei Sorge sulle spiagge bianche di Santo Domingo e dice di essere sconcertato dal fatto che la ragazza sia ‘scappata’ dal Paese in un momento di così grande difficoltà e anzi, posti foto fuori luogo nei suoi profili. Perdonate lei “e i suoi due neuroni”, scrive Dandolo. A commentare il post c’è anche Elena Santarelli che scrive: “Mi preoccupa più chi la segue“. Apriti cielo. La Sorge si è infuriata e prima ha smentito Dandolo, sostenendo che la foto è stata scattata pre quarantena, poi se l’è presa con Elena Santarelli: “Le do del lei perché non la conosco e ha anche una certa età ormai per cui evito di andare oltre anche con i miei pensieri sulla persona… Magari dedicasse più tempo alla propria felicità anziché agire da hater invidiosa e frustrata ma soprattutto ignorante anche la sua carriera tornerebbe ad avere un senso“. C’è da scommettere che Elena, impegnata con programmi tv, non abbia notato il commento della Sorge.

