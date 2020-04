"Ha contratto il Covid-19 direttamente in corsia e purtroppo il suo cuore, troppo debole, non ha retto": queste le parole del figlio Ryan McGinnis su Facebook

Era tra i comici più amati del Regno Unito fin dagli anni ’70 e ’80, quando la Bbc gli affidò uno show in prima serata. Eddie Large, attore e showman, è morto a causa delle complicanze del coronavirus. Aveva 78 anni e si trovava ricoverato in ospedale per uno scompenso cardiaco. “Ha contratto il Covid-19 direttamente in corsia e purtroppo il suo cuore, troppo debole, non ha retto“: queste le parole del figlio Ryan McGinnis su Facebook. Tanti sono i colleghi britannici che hanno voluto mandare messaggi di cordoglio a uno dei volti più amati di sempre. Dolore pure nel mondo dello sport, con in prima fila il Manchester City, di cui Large era tifoso e testimonial, all’ex campione del mondo di boxe dei pesi massimi Frank Bruno, protagonista con lui di uno sketch che fece epoca.