Adam Brody e Leighton Meester – alias Cohen di The O.C. e la mitica Blair Waldorf di Gossip Girl – aspettano il loro secondo figlio. Ancora non c’è l’ufficialità ma il Daily Mail ha paparazzato la coppia a spasso per le vie di Los Angeles e nelle foto si vede il pancione inequivocabile dell’attrice. In poche ora la notizia ha fatto il giro del mondo ed è diventata di tendenza nelle ricerche su Google, anche perché c’è grande attesa per il reboot di Gossip Girl, la serie cult che ha lanciato Leighton Meester e Blake Lively (sul set l’amica del cuore Serena Van Der Woodsen) rendendole delle icone per generazioni di ragazzi, in uscita proprio a dicembre di quest’anno.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore