“Attenzione, non dobbiamo confondere i primi segnali positivi con un segnale di cessate allarme”, è il monito lanciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, durante l’informativa di oggi a Palazzo Madama. “La strada da percorrere è ancora lunga – ha continuato il ministro – senza il vaccino non sconfiggeremo mai definitivamente il Covid. Per un periodo non breve dovremo saper gestire una fase di transizione“. Indispensabile “graduare la riduzione delle attuali limitazioni”, ha aggiunto, “per evitare che riesplodano nuovi gravi focolai di infezione”.

