Le nuove regole restrittive entrate in vigore anche in California per il contenimento dell’epidemia di coronavirus non fermano l’amore appena sbocciato tra Ben Affleck e Ana de Armas. 47 anni lui, 31 lei, l’attore e la bond girl ispano-cubana si frequentano da qualche tempo e sono stati immortalati mentre insieme portavano a spasso il loro cane durante questi giorni di quarantena, scambiandosi baci, abbracci e tenere effusioni.

Certo le loro dimostrazioni d’affetto contrastano con il distanziamento sociale imposto da governi e medici per arginare il virus, ma per Affleck si tratta di un momento di gioia e ritrovata serenità dopo mesi difficili trascorsi dentro e fuori i rehab a causa della sua dipendenza dall’alcol. I due si sono conosciuti a febbraio sul set del thriller psicologico “Deep Water” e tra loro è stato un colpo di fulmine: prima la romantica luna di miele a Cuba ed ora già vivono insieme nella casa di lui a Los Angeles.