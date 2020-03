Il principe Carlo, risultato positivo al covid-19, sta già meglio. Ma c’è un’altra fonte di preoccupazione per la Regina Elisabetta. Stando a quanto riportato dal Sun, un valletto di corte sarebbe risultato positivo al tampone. “Tutti sono terrorizzati, non solo per se stessi ma soprattutto per la Regina Elisabetta e per il Principe Filippo – avrebbe detto una fonte anonima di Palazzo al tabloid britannico – Al momento c’è un senso di paura che sta quasi togliendo il respiro”. Da Buckingham Palace ufficialmente minimizzano ma il valletto risultato positivo aveva molti compiti legati alla Regina, per esempio quello di servirle il pranzo e portare a spasso i suoi cani. Da Palazzo però si ribadisce che la Regina Elisabetta sta bene e sta affrontando al meglio il suo isolamento. Insomma, tutto sotto controllo.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore