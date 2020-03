Un isolamento all’insegna della nostalgia? Se è quello che cercate, sicuramente vi piacerà questo video. Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson cioè i Backstreet Boys hanno pubblicato un filmato non qualsiasi. Una vera e propria reunion virtuale. La boy band che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo si è esibita, con i componenti rigorosamente a distanza, in “I Want It That Way“. Inutile dire che il pubblico social è impazzito e le views del video aumentano di minuto in minuto. L’iniziativa della boy band fa parte dell’evento iHeartRadio. Qualche giorno fa anche Liam Gallagher aveva chiesto al fratello Noel di fare una reunion degli Oasis per raccogliere fondi. Probabilmente, anche in questo caso, una “cantata virtuale”. E se dopo i Backstreet Boys fosse la volta degli Oasis?

