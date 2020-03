Living Room Concerts for America: così si chiama l’iniziativa che ieri, 29 marzo, ha messo insieme molti artisti statunitensi. Ognuno dei partecipanti ha cantato un brano dalla propria casa, come già successo qui Italia, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’emergenza coronavirus. Tra chi ha partecipato c’è anche Dave Grohl che ha regalato al pubblico una versione acustica di My Hero cantata dallo studio di casa sua, alle Hawaii. “A tutti coloro che sono in prima linea e che stanno facendo del loro meglio per farci superare tutto questo“, ha detto il leader dei Foo Fighters prima di cantare.

