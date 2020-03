Si sono spostati dal Canada agli Stati Uniti, più precisamente alla California da pochi giorni. E già presidente Donald Trump ha voluto mettere il chiaro le cose: “Sono un grande amico e ammiratore della Regina e del Regno Unito. Era stato riferito che Harry e Meghan, che hanno lasciato il Regno, avrebbero abitato stabilmente in Canada. Ora hanno lasciato il Canada per gli Stati Uniti, tuttavia gli Stati Uniti non pagheranno per la loro sicurezza. Devono pagare loro!“. Insomma, un tweet ha specificato che non saranno gli Stati Uniti a pagare la sicurezza dei due. Pronta la risposta: “Il duca e la duchessa di Sussex non hanno intenzione di chiedere al governo statunitense risorse per la loro sicurezza. Sono stati presi accordi finanziati privatamente”. Così un portavoce della coppia.

