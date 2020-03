Sette giorni per uscire dall’autoisolamento imposto dopo la positività al coronavirus. E il principe Carlo è in “buone condizioni”. A dare la notizia la Bbc: un portavoce di Clarence House ha riferito che Carlo ha avuto sintomi lievi del virus, e ora si attiene alle restrizioni imposte dal governo. L’erede al trono si trova a Birkhall, in Scozia.

Prince Charles is out of self-isolation, seven days after it was reported he had tested positive for coronavirus https://t.co/xugz5rkXFu

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 30, 2020