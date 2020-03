Mentre i governatori del Brasile e il ministero della Salute raccomandano di non uscire e di evitare gli assembramenti per frenare l’epidemia di coronavirus, il presidente Bolsonaro ha incontrato i suoi sostenitori, senza preoccuparsi di rispettare il distanziamento sociale. Ha poi pubblicato alcuni video su Twitter, accompagnati da frasi in cui metteva in dubbio le misure di contenimento adottate per il lotta contro il virus. Due di questi filmati sono stati però eliminati e al loro posto Twitter ha pubblicato una nota per spiegare la sua decisione: “Twitter ha recentemente annunciato in tutto il mondo che rafforzerà le sue regole per tenere conto dei contenuti che potrebbero andare contro le linee guida sulla salute pubblica delle fonti ufficiali e che potrebbero aumentare il rischio di trasmissione di Covid-19″

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore