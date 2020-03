“Il Presidente del Consiglio ha varato un fondo di solidarietà comunale attraverso l’ennesimo intervento della Protezione Civile. Il fondo consente ai Comuni e agli assessorati ai Servivi Sociali di avere gli strumenti per erogare beni alimentari”. Lo ha spiegato a L’Intervista di Maria Latella su Sky TG24 il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, illustrando i dettagli delle misure economiche previste dal Dpcm e annunciate ieri dal premier Conte insieme al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “Ogni sindaco – ha aggiunto – sa qual è la condizione sociale della propria città. Gli assessorati ai servizi sociali di solito fanno dei buoni, dei voucher, in alcuni casi danno garanzia di beni alimentari. Questa cosa è estesa in maniera evidente da oggi con l’intervento fatto dalla protezione civile”

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore