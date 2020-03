Il calciatore ha raccontato la sua quarantena in famiglia durante un'intervista con Diletta Leotta per Dazn

*Foto di repertorio

Francesco Totti racconta la sua quarantena e si scopre che, almeno nelle dinamiche, non è affatto diversa da quella di molte famiglie italiane. Intervistato da Diletta Leotta per Dazn, il calciatore spiega come vanno le sue giornate: “Sono abbastanza lunghe, ma ci diamo da fare. Intratteniamo i bambini, giochiamo con loro, ci dedichiamo alla cucina”. Insomma quello che, più o meno, cercano di fare tutte le famiglie costrette in casa con i figli. “Lo schieramento di casa Totti – dice ancora con una punta di ironia – mi vede totalmente in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani, stai a casa però è come se fossi un ospite. Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole ‘buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?’“.