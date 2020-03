Se una persona arriva a fare dei gesti del genere lo fa per ricevere delle attenzioni e quindi io penso che sia giusto dare l'attenzione che si merita a questa persona che si è scaricato le foto di mio figlio per dire che era morto di coronavirus. Eccoti, complimenti, hai vinto. Co***** del giorno", ha scritto il rapper, sgomento, in una story

“Qualcuno ha scaricato le foto di mio figlio per dire che è morto di coronavirus“. Difficile descrivere quello che devono aver provato Fedez e Chiara Ferragni vedendo quello che un qualche sciacallo ha saputo mettere insieme. La foto del piccolo Leone, il figlio dei due, con queste parole: “Questa notte il Covid-19 si è portato via mio figlio, Leone di 2 anni e mezzo… Non è vero che solo gli anziani malati muoiono. State a casa“.

È proprio il rapper, giustamente sgomento e furibondo, a postare la foto con suo figlio queste orrende parole: “Sono senza parole, ma quanto schifo fai?“, scrive Fedez. “Se una persona arriva a fare dei gesti del genere lo fa per ricevere delle attenzioni e quindi io penso che sia giusto dare l’attenzione che si merita a questa persona che si è scaricato le foto di mio figlio per dire che era morto di coronavirus. Eccoti, complimenti, hai vinto. Co***** del giorno”, ha aggiunto ancora in una story.