Fuori programma hot per la popstar, che ha aperto la chat della diretta di Instagram a sorpresa, ma la fan si è fatta trovare impreparata… La donna era sdraiata a letto completamente nuda e appena si è accorta di essere connessa con Bieber, e migliaia di altri fan, è rotolata giù dal letto per la vergogna

Ormai come succede da qualche settimana, diverse star della musica si collegano in diretta Instagram per condividere con tutte le persone, rimaste a casa per evitare qualsiasi contagio causa Coronavirus, attimi di leggerezza e musica. Cantanti ed esponenti del mondo delle spettacolo rispondono così ogni giorno alle domande sui social, organizzano concerti virtuali dal vivo, chattano live o si scatenano su TikTok. È quello che sta facendo anche Justin Bieber dall’Ontario, in Canada. Il cantante, infatti, si è rifugiato nel suo Paese con la moglie Hailey, lasciando così in tempo Los Angeles con un jet privato, poco prima che venisse stabilita la chiusura dei confini americani. Ogni giorno Bieber, dalla sua casa isolata immersa nella natura, si collega con i suoi 130 milioni di follower su Instagram per chiacchierare con loro.

A caso la popstar canadese sceglie un fan, per aprire la diretta e scambiare idee e opinioni, anche sul difficile momento, che tutto il mondo sta vivendo, a causa del Covid-19. Però qualcosa è andato storto. Infatti all’improvviso Bieber ha scelto di chattare con una fan, selezionandone tra migliaia a caso, ma la ragazza si è fatta trovare “impreparata”. La donna era completamente nuda sul letto, probabilmente da quello che anche molti follower hanno confermato, intenta a ritagliarsi un momento intimo in solitaria. Una volta che si è accorta che dall’altra parte del telefono c’era proprio il suo beniamino, la misteriosa fan è scivolata giù dal letto. Bieber non ha fatto una piega e in modo naturale le ha chiesto: “Ehi ciao, ma adesso perché ti nascondi? Questa cosa è tutta strana, ma piacere di conoscerti in ogni caso”. Il video è diventato virale, strappando così un sorriso a 130 milioni di follower della pagina di Bieber.