Francesco Facchinetti è sempre molto attivo sui social e difficilmente si fa problemi a dire in modo schietto quello che pensa. Anche se si tratta di opinioni divisive. Così anche durante questa emergenza, con molti tweet dedicati alla solidarietà e altri infuriati. Con chi? Con molti influencer da lui stesso rappresentati e che si sono lasciati andare a uscite “stupide”, a dire poco. Ieri sera 25 marzo Facchinetti è stato ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro: “Filosofia e libro cuore non mi interessano. Vogliamo sapere la verità, dobbiamo trovare una soluzione – ha detto – bisognava prevenire, ma oggi non dobbiamo perdere tempo con le fake news, i video, i medicinali in Russia o dal Giappone. Non dobbiamo perdere giorni discutendo di cose inutili”.

