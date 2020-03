L’occasione per parlare del suo amico e collega la trova in una diretta Instagram con un altro amico (e autore), Marco Salvati. Paolo Bonolis racconta di Luca Laurenti e del loro rapporto: “Se abbiamo litigato? “Cazza**e. Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile”. A questo punto viene spontaneo sapere se i due si tengono compagnia durante questi giorni di quarantena ma la risposta e “no”. Il motivo? “Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il coronavirus“.

