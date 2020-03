Lo rivela la Bild on line, commentando che quel che non è consentito ai comuni mortali in Germania a causa della quarantena imposta per arginare l'epidemia di coronavirus, è permesso al monarca, sul posto con il suo harem

Per lui le regole a quanto pare non valgono. Il re della Thailandia è infatti attualmente in vacanza in un hotel di lusso della Baviera, per la precisione a Garmisch Patenkirchen: lo rivela la Bild on line, commentando che quel che non è consentito ai comuni mortali in Germania a causa della quarantena imposta per arginare l‘epidemia di coronavirus, è permesso al monarca, sul posto con il suo harem. Maha Vajiralongkorn, detto anche Rama X, 67 anni, non fa testo però. Sempre secondo la Bild, il monarca avrebbe affittato l’intero Grand Hotel Sonnenbichi per alloggiarvi il suo seguito mentre lui e le sue due decine di mogli, secondo voci non confermate, soggiornerebbero invece in una grande villa sulle rive del lago Starnberg, a circa 30 chilometri dall’hotel.

“La chiusura per lui non vale“, denuncia il tabloid, riportando del permesso speciale accordato al tailandese con la motivazione che “gli ospiti appartengono tutti a un gruppo omogeneo di persone, fra i quali non vi è alcuna fluttuazione”. Quindi il monarca, con le sue 20 concubine, può godersi la sua vacanza fra le alpi bavaresi. Mentre ai tedeschi non è consentito uscire di casa in più di due persone alla volta a causa del virus. Centodiciannove dipendenti del re sarebbero invece stati già mandati indietro in aereo a Bangkok: ma saranno stati messi in quarantena? La cosa ha scatenato grandi polemiche anche in Thailandia dove quando la notizia è stata resa nota da un attivista dissidente, su Twitter è stato rilanciato 1 milione e mezzo di volte in sole 24h lo slogan “perché abbiamo bisogno di un re?”. Una cosa mai successa prima, dal momento che chi offende il monarca rischia fino a 15 anni di carcere.