Addormentarsi durante un collegamento? Capita. O almeno è capitato a Paolo Brosio che, ospite di Live non è la d’Urso collegato da causa sua, a un certo punto si è lasciato andare al sonno. Poco prima del pisolino, il giornalista stava commentando lo stop alle messe: “Il problema non sono i fedeli e la messa ma le persone scappate dal nord che sono venute nelle loro case di vacanza. La gente ha diritto ad avere Cristo. Si può andare in luoghi 10 volte più frequentati di una chiesa e non si può prendere la sola eucarestia in una chiesa con guanti e mascherina e col sacerdote che indossa i guanti?”. Finito il suo intervento ecco la pubblicità e al ritorno in studio, Brosio addormentato sul divano di casa sua. “Ma sta dormendo?”, ha commentato Barbara D’Urso con una certa ironia. Tantissimi i commenti anche sui social.

Paolo Brosio si è addormentato in diretta aspettando il collegamento ⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️????????????✈️✈️✈️✈️#noneladurso — Lavinia Li Calsi ♋️ (@LaviniaL1982) March 22, 2020