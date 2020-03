“Mediaset è diventata una cosa impressionante”. Lo racconta Michelle Hunziker. La conduttrice, assieme a Gerry Scotti, continua a entrare nelle case degli italiani ogni sera con “Striscia la notizia”: il programma di Antonio Ricci, seppur senza pubblico e con i servizi degli inviati ridotti al minimo, è uno dei pochi contenitori di intrattenimento a continuare a fare compagnia al pubblico. “Cerchiamo di portare un po’ di leggerezza. Realizziamo due dirette e poi registriamo le altre puntate, in modo da evitare e ridurre le uscite. A Cologno hanno preso tutte le precauzioni: sono tutti vestiti come se fossero sulla Luna, ci misurano la febbre prima di entrare. Non avrei mai immaginato di vivere una cosa così nella mia vita”, ha raccontato Michelle in collegamento con Radio 105.

Quando non è negli studi Mediaset, la conduttrice trascorre l’isolamento con Tomaso Trussardi e i figli a Bergamo, una delle città più colpite dal Coronavirus. “Questa situazione entrerà nei libri di storia. È un momento storico, ma cerchiamo di tirar fuori la parte positiva di tutto questo, sono sicura che c’è (…) Quando finirà questo periodo saremo tutti estremamente cambiati. Dobbiamo tenere duro. La ripresa sarà comunque lenta, ma dobbiamo abbiamo il dovere di guardare positivo”, ha concluso la conduttrice.