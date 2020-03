L’ultimo bollettino del 24 marzo parla di 8836 contagiati e 86 morti. Questo il bilancio della pandemia da Covid-19 in Svizzera. E Roger Federer ha deciso di fare una donazione per aiutare chi ha bisogno: “Sono tempi difficili quelli che stiamo affrontando – ha scritto il tennista di Basilea– e nessuno dovrebbe essere lasciato indietro. Io e Mirka abbiamo deciso di donare un milione di franchi svizzeri per le famiglie più vulnerabili del nostro Paese. Il nostro contributo è solo un inizio, speriamo che altri vogliano unirsi a noi nel supportare tante altre famiglie in difficoltà. Insieme possiamo superare questa crisi. Restate in salute!“. Federer ha una fondazione, la Roger Federer Foundation, con la quale da anni si dedica alla beneficenza. Nel post dove annuncia la donazione fatta alla Svizzera è insieme alla moglie, Mirka.

