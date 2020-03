La giornalista conduce un programma radiofonico su Radio105 e si prepara a intrattenere gli ascoltatori da casa sua: anche lei, come tutti, sta rispettando le disposizioni del decreto per arginare il contagio da coronavirus. Ma i follower questa volta non apprezzano...

“A casa, spettinata, struccata, ma pronta a tenervi compagnia dalle 12 alle 13“. Così Diletta Leotta descrive una suo foto postata su Instagram. La giornalista conduce infatti un programma su Radio105 e si prepara a intrattenere gli ascoltatori, da casa sua: anche lei, come tutti, sta rispettando le disposizioni del decreto per arginare il contagio da coronavirus. Ma i follower questa volta non apprezzano. O meglio, insieme ai tanti che le fanno i complimenti, sono molti i commenti critici perché la foto postata non è esattamente il ritratto di una donna acqua e sapone: “Ti mando una foto del mio concetto di ‘struccata e spettinata’”?, si legge. E ancora: “Si, struccata e spettinata… Ma ci fai tutte sceme?“, “Non credo proprio che tu sia acqua e sapone in questo momento”, “Ma se stai più truccata di un pagliaccio”, e così via. Insomma, i fan non hanno ben accolto la foto. Anche se una cosa è certa: la conduttrice è sempre in splendida forma.