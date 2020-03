Sembra la scena di un film. Un attacco, questo, che è stato scritto decine di volte nelle ultime ore, perché in effetti alcune delle giustificazioni fornite alle forze dell’ordine durante i controlli per garantire il rispetto della quarantena sono degne di una sceneggiatura. Magari di serie b, ma pur sempre sceneggiatura. Così una donna, fermata in pigiama a Nettuno (Roma), ha spiegato agli agenti che stava cercando di seguire il marito per capire se avesse un’amante. “Seguo mio marito, lo voglio beccare con l’amante”. C’è da scommettere che gli agenti saranno rimasti basiti ma la denuncia è scattata, amante o no. Non solo, la donna è stata subito rimandata a casa: rimarrà con “l’atroce dubbio” o ci riproverà?

