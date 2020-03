Dei tanti fan club nati per il presidente del consiglio Giuseppe Conte abbiamo parlato nei giorni scorsi. E l'entusiasmo per la bellezza del premier pare non essere destinato a sopirsi...

Tempi non semplici, questi. E cosa c’è di meglio di un nuovo “sex symbol” per pensare a cose liete e dimenticare per un attimo l’emergenza che stiamo vivendo? Dei fan club dedicati al presidente del Consiglio Giuseppe Conte vi abbiamo già parlato qui. “Più sexy di Giuseppe Conte c’è solo Giuseppe Conte che parla allo Stato”, “Giuseppe Conte comunque ha qualcosa di sexy non so cosa ma qualcosa”, sono alcuni esempi di commenti che si leggono nei gruppi social dedicati al premier. E adesso, a confermare questa “infatuazione di massa” arriva anche Malena. Attrice hard alla ‘corte’ di Rocco Siffredi, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, Malena, che per altro è conterranea del premier, è intervenuta a La Zanzara di Radio 24: “A me no, non arrapa. Ma ho un gruppo Telegram di ragazze, le Malenite. Ovviamente abbiamo il divieto di mandare foto hard e quant’altro. E devo dire che loro sono tutte fan di Conte, ma tutte. Ogni volta che Conte fa un video, gli ormoni del gruppo esplodono a mille“.