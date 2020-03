Maria Grazia Cucinotta ha perso la pazienza e non si è trattenuta dall’appellare chi nelle ultime ore ha affollato il comune di Villa San Giovanni, in Calabria, per prendere uno dei traghetti che attraversano lo stretto di Messina e arrivare in Sicilia, nonostante i divieti governativi diramati in questi giorni di emergenza coronavirusnproibiscano di spostarsi tra comuni se non per reali e comprovate esigenze. “Consiglio a tutti vivamente di stare a casa – ha detto intervenendo a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 -. Oggi mi ha chiamato mia sorella da Messina e mi ha detto che sono sbarcate non so quante automobili provenienti dal nord: vedo che la gente minch*** resterà sempre minc***“, ha commentato. “Almeno restassero tappati dentro le loro case, il problema grosso è che questi vanno in giro”, ha concluso.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore