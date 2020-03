Quando i gestori del locale hanno cominciato a postare le foto era il 7 marzo 2020 e la cosa è andata avanti per qualche giorno, cioè poco prima del lockdown in Italia e nella vicina Spagna. Le foto sono state travolte dalla critiche

Devono aver pensato che fosse divertente. Eppure, quando hanno organizzato la festa, due settimane fa, il coronavirus aveva già cominciato a mietere vittime e l’emergenza sanitaria in certi Paesi era già importante. Questo non ha fermato i gestori del locale l’Esplanada bar 75, ad Aveiro, sud del Portogallo. La festa che hanno organizzato, il “Corona Party“, prevedeva l’ingresso con la mascherina, finti pazienti (uno perfino nel ruolo del moribondo), barelle, medici e infermiere. Quando i gestori del locale hanno cominciato a postare le foto era il 7 marzo 2020 e la cosa è andata avanti per qualche giorno, cioè poco prima del lockdown in Italia e nella vicina Spagna. Le foto sono state travolte dalla critiche. A quel punto, i proprietari del locale hanno approntato una sorta di “difesa” dicendo di averci messo un mese a organizzare la festa e che secondo loro, l’obiettivo sarebbe stato sensibilizzare. A queste giustificazioni, francamente poco apprezzate dagli utenti social, i gestori del locale hanno aggiunto delle scuse. E ci mancherebbe altro.